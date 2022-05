Enquanto torneios regionais ocorrem, equipe de vôlei de Breu Branco fica sem quadra para treinar

Esporte em crescimento em Breu Branco, sudeste do Pará, o vôlei tem despertado o interesse de homens e mulheres de todas as idades. Porém, para uma equipe do município, falta o essencial: local para treinar. O time Entendeu?, que disputa competições regionais, fez denúncias quanto à falta de incentivo ao esporte.

Time feminino da equipe Entendeu? (Divulgação / Entendeu?)

Ao O Liberal, o vice-presidente da associação de vôlei local, Lucas,que também atua na agremiação, contou sobre os problemas enfrentados nos últimos meses:

"Treinávamos na quadra de uma escola. Mas depois de uma reforma, não tivemos mais acesso. A Prefeitura alega que a escola será militarizada. Mas dias se passam e nada da escola ser militarizada, os pombos tomam de conta da quadra, enquanto continuamos sem treino", afirmou Lucas. "Está sendo construída uma quadra de esporte propriamente para o voleibol, Mas teremos que ficar parado até a quadra ficar pronta?", questionou.

Já a capitã do time feminino, Macielly Souza, contou sobre as dificuldades que a equipe vem enfrentando. De acordo com a atleta, que reforçou os problemas citados por Lucas, a equipe deveria receber maior atenção, já que representa Breu Branco nas competições.

"Estamos com uma competição à porta e estamos sem treinar por falta de liberação de quadra. Poxa, é chato pois estamos indo a essas competição para representar a cidade e não estamos tendo a ajuda que devíamos. Já até tentamos treinar na quadra da praça, mas saímos por conta do pessoal do futebol. Só queremos o nosso espaço e respeito pelo nosso esporte. Estamos muito precisando de uma quadra com urgência", relatou Macielly.

A reportagem buscou contato com a Prefeitura do município, mas até o momento não obteve respostas.