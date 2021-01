Emoções, aventura e muita adrenalina promete o Pedal da Virada 2021

O Pedal da Virada 2021 promete ser fantástico com fortes emoções de aventura sob uma ‘magrela’ de duas rodas no trecho Belém a Mosqueiro, numa movimentação saudável pelo bem estar de saúde.

O programa de ciclismo está previsto ´para domingo, dia 10, com o comboio do pedal saindo da Estação do BRT, de São Brás, as 5H. A concentração começa uma hora antes. O passeio tem como destino Carananduba, Sítio Boa Vista, Mosqueiro, numa distância em linha reta de 70km.

Tudo está organizado, sob controle, com a coordenação do evento aguardando inscrições dos ciclistas, amantes da boa ventura sob pedal.

De acordo com Cláudio Santos, da coordenação, cerca de trinta ciclistas já estão inscritos. “As inscrições são limitadas e seguem até o dia 8 com taxa de R$ 60”, diz.

O pedalista tem Camisa manga longa com bolso, Viseira, Três pontos de apoio e hidratação, Equipe de guias, Mecânicos e fechas, Entrada no Sítio Boa Vista, Carro de apoio, Moto Resgate, Semob, Ambulância de apoio, Equipe de fotógrafo profissional e ainda Filmagem de drone profissional.

Inscrição

Os locais são:

Auto Veículos - Av.Senador Lemos nº 285 [Umarizal].

Adciclo: Lomas Valentina, nº 1231, Esquina da Visconde.

Marcena Bike Shipping – Feira do Paar –

Loja Jardelândia – Rua São Benedito, nº 10 – Feira do Jaderlândia Marituba Lucas Bike - Rua Antônia Bezerra Falcão 826, Esquina com a Rua da Assembleia.