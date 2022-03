Em Belém, projeto de vôlei sentado busca novos atletas para equipes feminina e masculina da ADFPA

O time de vôlei sentado da Associação do Deficientes Físicos do Pará (ADFPA), está recrutando novos atletas. A organização é a principal referência da modalidade no Estado, tanto na categoria masculina quanto no feminino. A medalhista de bronze nas Paralimpíadas de Tóquio, Bruna Lima treina no grupo até hoje e um dos objetivos é conseguir formar uma equipe feminina competitiva.

“O projeto é do nosso treinador Cleberson Menezes, a gente está em busca de pessoas com deficiência para treinar o vôlei sentado. Já tem um tempo que queremos montar a equipe feminina - a masculina já tem - para participar de campeonatos e levar o nome do Pará”, contou Bruna Lima.

VEJA MAIS

Depois de um ano parados por conta da pandemia, a equipe voltou a treinar nesta semana. Apesar de ser um projeto que beneficia muitas pessoas e o crescimento da modalidade aqui no estado, Bruna conta que o time não tem apoio, apenas o espaço que é público, e nem patrocínios, tudo é custeado pelo treinador e também pelos atletas.

“A gente não tem recurso, tudo é tirado do nosso bolso. Equipamentos, bolas, redes, tudo é comprado e é a gente que arca com todo esse material”, ressaltou Bruna.

Mesmo sem apoio, o time tem quatro representantes na Seleção Brasileira masculina e feminina. A atleta Andressa Carvalho e o treinador Cleberson Menezes fazem parte do time de base do Brasil, já Paulo Cavalcanti e Bruna Lima estão nas equipes adultas.

Serviço

Os treinos da equipe ocorrem às terças e quintas, a partir das 19h, no Centro Integrado de Inclusão e Cidadania, que fica na Avenida Almirante Barroso, 1765, entre Travessa Angustura e Barão do Triunfo, no bairro do Marco, em Belém.

(Estagiária Aila Beatriz Inete, sob supervisão do repórter de esportes de OLiberal.com, Fábio Will)