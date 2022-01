Paraense é convocada para semana de treinamento da Seleção Brasileira de Vôlei Sentado

Bronze em Tóquio, a paraense Bruna Lima foi convocada para fazer parte da primeira semana de treinamento da Seleção Brasileira de vôlei sentado. A equipe feminina já começa a se preparar para a disputa do Campeonato Mundial da modalidade, que ocorre na China. O período de treinamento começa no dia 13 de fevereiro e vai até o dia 20, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.

Moradora de Marituba, a paratleta de 32 anos conquistou a medalha de bronze com a Seleção nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021. Atualmente, ela joga no time alagoano Anthares.

O Campeonato Mundial de Vôlei Sentado, ocorre entre os dias 18 e 23 de maio, em Hangzhou, na China.