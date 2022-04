Em Belém e Anandindeua, Comitê Paralímpico Brasileiro visita Usinas da Paz para implementação de projeto

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) conheceu na manhã desta terça-feira (19) as estruturas das Usinas da Paz da Cabanagem, em Belém, e Icuí-Guajará, em Ananindeua. O CPB busca implementar nos locais o projeto Centros de Referência, que busca ampliar as modalidades para pessoas com deficiência.

O coordenador da diretoria de desenvolvimento esportivo e supervisor do projeto, Felipe Barbosa, foi o representante do Comitê, na visita. A parceria entre o CPB e as Usinas ainda estão em fase de discussão. Caso aprovada, deve ampliar as atividades esportivas oferecidas nos locais.

"O espaço está apto a receber o Projeto Centro de Referência, ao qual damos apoio com material esportivo, contratação de recursos humanos, capacitação de professores. Para receber o projeto o espaço está apto e, quem sabe, até mesmo para competições", afirmou Felipe, após a visita.

A base de treinamento paralímpica está ativa em pelo menos 11 cidades brasileiras, sendo oito capitais. Dez modalidades serão oferecidas de acordo com a demanda de cada região: atletismo, basquete em cadeira de rodas, bocha, goalball, halterofilismo, judô, natação, rúgbi em cadeia de rodas, tênis de mesa e vôlei sentado.