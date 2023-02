Em 57ª edição, Super Bowl terá pela primeira vez dois quarterbacks negros na partida

O Super Bowl, famoso jogo final da NFL, maior campeonato de futebol americano dos Estados Unidos, acontece no próximo domingo (12). O duelo entre o Philadelphia Eagles e o Kansas City Chiefs vai ser realizado no Arizona, às 20h30 (horário de Brasília). O jogo marca um momento histórico: pela primeira vez dois quarterbacks negros vão jogar a partida.

Jalen Hurts tem 27 anos e vai representar os Eagles em campo, enquanto Patrick Mahomes, de 24, joga pelo Chiefs. Apesar de não parecer, os dois jogadores fazem história só por estar em campo, mostrando a evolução dentro no futebol americano.

Em entrevista ao canal CNN dos Estados Unidos, Mahomes declarou estar feliz por servir de exemplo para jogadores mais jovens. “Por ser um jogo que o mundo estará vendo e ter dois quarterbacks negros como titulares no Super Bowl, eu acredito que será muito especial. Os caras que vieram antes de mim e do Jalen prepararam o terreno para isso, e agora estou feliz por podermos preparar o terreno para as crianças que estão chegando agora”, disse.

O primeiro quarterback negro a atuar no Super Bowl foi Doug Williams do Washington Redskins, em 1988. Ao todo, antes de Mahomes e Hurts, somente 6 quarterbacks negros participaram do Super Bowl em mais de 100 anos da NFL, foram eles: Williams, em 1988; Steve McNair, em 1999; Donovan McNabb, em 2004; Colin Kaepernick, em 2012; Russell Wilson, em 2013 e 2014; e Cam Newton, em 2015.

Para Mahomes, os atletas que vieram antes dele são uma inspiração para o jogo que precisa realizar no domingo. “Eu acredito que será um grande jogo com dois grandes times e dois grandes quarterbacks. Estou animado para chegar lá e dar o nosso máximo para vencer. Eu acredito que vocês tenham visto, quando alguém como Doug Williams, ou Michael Vick, ou Donovan McNabb aparece e joga bem futebol americano, isso dá oportunidade para pessoas como eu e Jalen conseguir um lugar em um time da NFL”, declarou.

Do outro lado, Jalen, que é estreante no Super Bowl, faz parte de um time que já teve um quarterback negro na final, o primeiro foi Donovan McNabb.

“Isso é histórico. Se não me engano temos apenas sete negros a disputarem. Tenho muito respeito por esses caras. Os caras que vieram antes de mim. Randall, Mike, McNabb. Exatamente como eles jogaram o jogo. Eu sempre falo sobre como admiro a maneira como eles jogaram. E ser colocado nessa categoria é uma bênção. É muito trabalho duro nisso. Tenho muito respeito por eles e seu apoio. E eles nem sabem como me afetaram, me impactaram durante meu tempo aqui. É um eufemismo para dizer o quanto eu os aprecio. E eles me guiaram de maneiras que eles nem imaginam”, disse o jogador em uma entrevista.