Campeonato feminino de e-sports terá final no sábado, com premiação de R$ 100 mil; entenda

Os esportes eletrônicos crescem cada vez mais no Brasil e no mundo. Diversos campeonatos estimulam a competitividade, com premiações que aumentam todos os anos. Entre os dias 02 e 09 de julho, o campeonato “Game Changers Series 1” está sendo disputado no Brasil, com equipes compostas exclusivamente por mulheres, travestis e pessoas não-binárias.

Com o objetivo de estimular a entrada desse grupo de pessoas no cenário competitivo do Valorant, um jogo de tiro em primeira pessoa, o campeonato tem uma premiação total de R$100 mil reais, com pagamento de R$35 mil para a equipe vencedora. São oito equipes que disputam partidas “melhor de três”, onde a primeira equipe a vencer duas partidas avança para a próxima fase.

Ainda neste dia 7 de julho, quinta-feira, dois confrontos vão decidir quem vai jogar amanhã (8) por uma vaga na final, e quem vai passar direto para a final do campeonato, que ocorrerá no sábado (9), 13h, com transmissão pelo Youtube e Twitch (plataforma de streaming).

Naxy, jogadora pela Team Liquid Brazil (@Naxysz/Twitter)

Na partida entre Team Liquid Brazil x B4 Angels, a equipe vencedora irá para a final do campeonato no sábado, e o perdedor disputará amanhã, contra a Gamelanders Purple, na sua última chance de chegar ao último confronto, que pagará também alto valor para o segundo colocado: um montante de R$24 mil.

Em suas redes sociais, as jogadoras convidam os fãs para assistirem a transmissão e apoiarem o cenário competitivo. Confira algumas postagens:

Com transmissões sempre 13h, o campeonato acontecerá todos os dias, até o sábado (9). Para acompanhar, clique aqui.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)