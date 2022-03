Duathlon paraense: com prova em Marituba, competição inicia com mais de 80 participantes

A primeira prova do ano do duathlon paraense em 2022 ocorreu neste domingo (6), no Circuito Tri Of lions, realizada na Reserva Jardins, na cidade de Marituba (PA), na região metropolitana de Belém.

A competição foi organizada pela Liga Paraense de Triathlon e contou com mais de 80 participantes em várias categorias. As principais provas foram nas modalidades speed e também na MTB. Veja os resultados.

duathlon Clev Borges / Liga Paraense de Triathlon Clev Borges / Liga Paraense de Triathlon Clev Borges / Liga Paraense de Triathlon Clev Borges / Liga Paraense de Triathlon

Os vencedores foram

Speed – masculino

1º geral – Jorge Adoames

2º geral – Anderson Silva

3º geral – Murilo Souza

Speed – feminino

1ª geral – Ana Luiza Lobo

2ª geral – Priscila Leão

3ª geral – Mahira Barros

MTB – masculino

1º geral – Samuel Lopes

2º geral – Thiago Moraes

3º lugar – Reinaldo Teodoro

4º lugar – Pedro Olimpio

5º lugar – Manoel Maciel

MTB – feminino

1ª geral – Ravena Silva

2ª geral – Marial Joelma

3ª geral –Ruthielle Paiva

4ª geral – nGabriela Bortolonza

5ª geral – Denize Carvalho