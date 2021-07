Disputa do paraense tênis com jogos na sede do Pará Clube conta com mais de 100 atletas

O tênis paraense vive desde segunda-feira (28) momentos eufóricos com a realização da primeira etapa do Campeonato Estadual versão 2021. Cerca de 100 tenistas participam do certame que está sendo disputado na sede social do Pará Clube, em duas quadras.

A conclusão do campeonato pode acontecer no domingo (4) ou mesmo a quarta-feira (7), tudo depende das intempéries do tempo como explica o coordenado Márcio Rodrigues. “Tivemos alguns jogos adiados por causa das chuvas. O número de participantes superou todas nossa expectativas. É imprevisível dizer que o campeonato acaba no domingo (4)”, conta.

Márcio Rodrigues é da MMTênis, entidade contratada pela FPT para coordenar o campeonato que vem sendo realizado pelo do programa do sistema integrado da CBT [Confederação Brasileira de Tênis].

Os jogos começam às 8h e seguem às 17h. Já no domingo (4) a programação vai até ás 12h. Os jogos têm atraído bom público ao clube da Lomas Valentinas.

Campeão

Entre tantas categorias em disputa, já despontou um campeão do circuito. Trata-se de Eduardo Lima, categoria 16 anos masculino, que venceu na final ganhou de Victor Barroso.