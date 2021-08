Dia do Nutricionista: profissionais detalham rotina em Paysandu e Remo

Nesta terça-feira (31) foi celebrado o dia do Nutricionista. No futebol, é o profissional planeja o cardápio que deve ser seguido dentro e fora do clube pelos atletas, de acordo com as necessidades de cada um. A meta é promover programas de educação alimentar e nutricional e garantir o melhor rendimento da equipe nas partidas.

O Paysandu possui dois profissionais da área: Pedro Bastos e Natália Mesquita, nutricionistas da equipe profissional de futebol masculino e da equipe de futebol feminino, respectivamente.

“É necessário fazer a elaboração de um plano alimentar individualizado, a fim de manter o controle do percentual de gordura, evitando assim que os atletas tenham seu percentual acima do estipulado pela comissão técnica”, comentou Bastos.

Cabe também ao nutricionista organizar, de forma individual, os protocolos de suplementação de cada atleta.

“Para cada tipo de treino, controlar a hidratação para minimizar os riscos de cãibras e fadiga muscular. O nutricionista trabalha de forma alinhada com as demais áreas, como fisioterapia, preparação física, fisiologia e a de medicina, criando um protocolo que envolve todas as áreas em conjunto para favorecer o melhor desempenho esportivo dos nossos atletas”, complementou.

Natália Mesquita supervisiona alimentação das atletas do time feminino bicolor (Bruno Moutinho/Paysandu)

No futebol feminino, Natália vem trabalhando desde o início do ano no Papão, mesmo o campeonato estadual ainda data definida. O acompanhamento da nutrição acontece pelo menos uma vez por mês.

“Vou no clube e faço avaliação das atletas, faço o cálculo de massa magra, gordura e de acordo com cada resultado cuido da atleta de forma individual, para evitar que as atletas percam muito peso ou ganhem demais. Já durante o campeonato trabalho com a suplementação e, no pós-jogo, é cuidar de que elas se hidratem, reponham nutrientes”, detalhou Natália.

Pelo lado azulino, o responsável pelo nutrição do Remo é Caio Paiva. Ele reforçou a importância da reposição de nutrientes no pós-jogo dos atletas, cuidado que ganhou relevância com a chegada do Leão à Série B em razão da grande sequência de jogos. A equipe já chegou a fazer três partidas em uma mesma semana.

“Para que o atleta se recupere e esteja apto para mais um dia de treino, junto com a comissão técnica conseguimos alinhar a individualidade de cada atleta, mantendo ou melhorando o rendimento do mesmo, recuperando-o de possíveis lesões ou até mesmo em busca de ganho de massa muscular ou perda de gordura. No clube há uma boa interação multidisciplinar em que todos buscam o melhor em prol do atleta”, salientou Paiva.

Caio Paiva acompanha o dia a dia alimentar dos atletas azulinos (Samara Miranda/Remo)

(Beatriz Reis, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núclero de Esportes)