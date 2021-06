Designer ilustra equipe olímpica brasileira de vela no estilo mangá

A Confederação Brasileira de Vela (CBVela) fez uma ação nas redes sociais com os representante do país no Jogos de Tóquio-2020, que começam no fim de julho. Para celebrar a contagem regressiva de um mês, a entidade convidou a designer e artista Gabriela Siqueira para desenhar ao estilo mangá os 13 atletas que disputarão as regatas na raia de Enoshima.

A ideia do trabalho de desenhar a equipe foi destacar as características individuais de cada atleta, mesclando elementos do estilo de Gabriela Siqueira e nos traços das histórias em quadrinhos de origem japonesa. Mangá é a junção de dois vocábulos: “man” (involuntário) e “gá” (desenho, imagem), ou desenhos involuntários. As ilustrações podem ser vistas no Instagram @garisbelas.art ou na @CBVELA.

- Foi uma grande honra poder ilustrar a Equipe Brasileira do esporte olímpico mais vitorioso do país, em uma edição que vai acontecer no Japão, país que tem uma cultura que eu admiro bastante, principalmente no campo das artes e ilustração. São 13 atletas, cada um com suas características, mas que compõe uma equipe única - disse Gabriela Siqueira.

As regatas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020 serão disputadas de 25 de julho a 4 de agosto de 2021 no Porto de Iates de Enoshima, em Enoshima, no Japão. A cerimônia de abertura será no dia 23 de julho. Os primeiros a cair na água serão os velejadores de Laser e RS:X.

Os atletas e treinadores começam a embarcar no dia 3 de julho para o Japão. Outros grupos viajam nos dia 7 e 11 de julho.

O Brasil está representado na vela em oitos com 13 atletas ao todo. O maior nome da equipe é Robert Scheidt, dono de dois ouros, duas pratas e um bronze na história do Jogos. A equipe conta também com as atuais campeãs olímpicas de 49erFx, Martine Grael e Kahena Kunze. Na versão masculina estão Marco Grael e Gabriel Borges.

Outra medalhista olímpica do time é Fernanda Oliveira, que mais uma vez terá como parceira na 470 a Ana Barbachan. A dupla masculina de 470 é formada por Henrique Haddade Bruno Benthlem . Na RS:X, a atleta Patrícia Freitas está no time. No Finn, Jorge Zarif ficou com a vaga, assim como a dupla de NACRA Samuel Albercht e Gabriela Nicolino.

Na Rio-2016, a equipe teve resultados expressivos como o ouro na 49erFX de Martine Grael e Kahena Kunze e dois quarto lugares com Jorge Zarif (FINN) e Robert Scheidt (Laser), que é o maior medalhista olímpico do País com cinco pódios ao lado ao lado do também velejador Torben Grael.

Equipe Brasileira de Vela 2020

470 Masculino: Henrique Haddad | Bruno Betlhem ICRJ / RJ470 feminino: Fernanda Oliveira | Ana Barbachan | CDJ / RSRS: X feminino: Patrícia Freitas | ICRJ / RJFinn: Jorge Zariff | ICRJ/ RJNacra 17 Misto: Samuel Albrecht | Gabriela Nicolino | VDS - ICRJ / RS - RJLaser Standard: Robert Scheidt | YCSA / SP49er FX: Martine Grael | Kahena Kunze | RYC - ICRJ / RJ49er: Marco Grael | Gabriel Borges | RYC - ICRJ / RJ