Depois do fim do casamento de Gabriel Medina, Bufoni faz comentário e causa na internet

Leticia Bufoni, campeã mundial de skate, causou um alvoroço nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (27). Após o anúncio do fim do casamento do surfista Gabriel Medina e da modelo Yasmin Brunet, a skatista postou no Twitter “o gigante acordou”.

É… o gigante acordou! — Leticia Bufoni (@LeticiaBufoni) January 27, 2022

A postagem logo repercurtiu e rendeu comentários como: "Alô, Medina“, “Agente do caos“, “Quem avisa amigo é, né?"

Bufoni e Medina eram melhores amigos até o ano passado. Mas cortaram o contato depois da polêmica que envolveu a tentativa do surfista de levar Yasmin para as Olimpíadas de Tóquio. Leticia zombou da atitude de Gabriel.