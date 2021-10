Depois de dois anos de hiato, a segunda Corrida Azulina está marcada para 2022

Depois do sucesso da primeira edição, a segunda Corrida Azulina vai ocorrer no dia 06 fevereiro de 2022. De acordo com o organizador Ricardo Corrente, hoje (22), ele e o diretor comercial Glauber Farias assinaram o contrato para a realização do circuito. A ideia inicial é que o percurso seja de 10 km, com saída e chegada no Baenão.

A primeira edição foi realizada em 2018, no Parque do Utinga e teve cerca de 800 inscritos. E agora, depois de mais de dois anos, os torcedores azulinos, amantes de corrida, vão poder participar do circuito.

“A ansiedade é muito grande, primeiro pelo tempo que todos os corredores estão sem correr. Então, a expectativa é grande, estão todos ansiosos pela segunda corrida azulina, que para eles (torcedores) é uma honra correr pelo clube que eles gostam”, afirmou o organizador da corrida Ricardo Corrente.