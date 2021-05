Demissão: Ronaldo Jacaré está fora do UFC após a quarta derrota consecutiva

No cast do UFC desde de 2013, Ronaldo Jacaré não faz mais parte do plantel da organização. A partir desta quinta-feira (20), o lutador brasileiro se tornou um “agente livre” após o UFC optar por não renovar o seu contrato, encerrado no sábado (15), quando Jacaré entrou em ação no UFC 262, em Houston (EUA) e acabou derrotado por André Sergipano ainda no primeiro round.

Na sua última luta do contrato com o Ultimate, o brasileiro ficou menos de quatro minutos dentro do cage.

Faltando pouco para o fim do primeiro round, o faixa-preta de jiu-jitsu sucumbiu ao armlock encaixado por Sergipano e sofreu a primeira finalização em sua carreira no MMA.

Após a derrota o lutador precisou passar por uma cirurgia na segunda-feira (17) depois de sofrer uma fratura no úmero, osso que liga a escápula ao rádio e ulna.

O revés para André Sergipano foi o quarto consecutivo de Ronaldo Jacaré no Ultimate, acumulando-se os reveses sofridos para Jack Hermansson, Jan Blachowicz e Kevin Holland, respectivamente.

Jacaré, aos 41 anos, o lutador possui um cartel de 26 vitórias (sendo 14 delas por finalização) e 10 resultados negativos no MMA profissional, em carreira que teve início no ano de 2003.