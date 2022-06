Delegação paraense conquista o vice-campeonato na Copa do Brasil de Karatê

A delegação paraense ficou em segundo lugar geral na Copa do Brasil de Karatê, que foi realizada entre os dias 27 e 29 de maio, em Recife. O Pará só perdeu para os donos da casa. A competição contou com 13 estados e o Distrito Federal. Mais de 900 atletas participaram do torneio.

O Pará foi representado por 111 atletas. Os karatecas trouxeram para o estado 51 medalhas de ouro, 37 de prata e 57 de bronze. Os paraenses ficaram atrás dos pernambucanos por apenas três pódios de primeiro lugar de diferença.

A disputa da Copa do Brasil de Karatê ocorreu em duas categorias: a Kata, que é quando o atleta ou equipe faz apresentação de movimentos típicos da modalidade em uma simulação de combate, e Kumite, que é a luta entre dois karatecas.

“Quero aqui parabenizar todos os atletas que compuseram a delegação paraense na disputa da Copa do Brasil 2022. Sabemos das dificuldades que todos tiveram e mesmo assim conseguiram o vice-campeonato para o estado do Pará. [E gostaria] de parabenizar a todos por esse grande evento”, declarou Agnaldo Medeiros, presidente da Federação Paraense de Karate (FEPAK).

A Copa do Brasil serve como uma preparação para aqueles atletas que vão disputar o Campeonato Brasileiro de Karatê da Confederação Nambei Brasileira da modalidade (CNBK), que ocorre em outubro, em Anápolis (GO). O Pará é o atual campeão brasileiro e vai em busca do bicampeonato em Goiás.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)