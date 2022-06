Atleta do Paysandu conquista primeiro lugar no Open Cidade das Mangueiras de Taekwondo

A paraense Rayana Trindade foi a grande campeã da categoria poomsae da primeira edição do Open Cidade das Mangueiras de Taekwondo, que ocorreu no ginásio do Núcleo de Esporte e Lazer (NEL), em Belém, entre os dias 28 e 29 de maio. A atleta representa as cores do Paysandu.

“Esse campeonato teve um grande significado para mim, já que fui pela primeira vez em uma competição. [No torneio] eu fui atleta e técnica, levando meus alunos estreantes à disputa estadual e eles também conquistaram seus lugares no pódio”, declarou Rayana.

O Open Cidades das Mangueiras de Taekwondo foi criado para ajudar na disseminação e popularização do esporte aqui na cidade. A modalidade, criada da Coreia do Sul, é um dos esportes olímpicos.

A luta do Taekwondo ocorre toda em pé, são permitidos golpes de braço (socos) e pernas (chutes), mas o atleta não pode agarrar o adversário e nem aplicar quedas.

A Poomsae é um método de treino individual tanto de ataques como de defesas. Nele o atleta realiza uma sequência de movimentos preestabelecidos da arte marcial, representando uma luta contra um oponente imaginário ou não.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)