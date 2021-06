Deiveson pede trilogia contra Moreno e ‘culpa’ corte de peso por revés no UFC 263

Realizado no último sábado (12), em Glendale, no Arizona (EUA), o UFC 263 marcou o fim do reinado de Deiveson Figueiredo como campeão peso-mosca da organização – pelo menos por enquanto. O brasileiro não resistiu ao jogo de Brandon Moreno, foi finalizado com uma mata-leão no terceiro round e, consequentemente, perdeu o título para o mexicano. Esse foi o segundo confronto entre eles, e após um empate na primeira luta, Deiveson quer a trilogia, conforme deixou claro em entrevista depois do evento.

- Eu estava muito lento, não consegui me encontrar na luta como da primeira vez. Não era o meu dia… Não rendi, tomei um knockdown, algo que nunca tinha acontecido comigo daquele jeito, mas não quero dar desculpas, quero apenas essa trilogia. Agora é voltar pra casa, corrigir os erros e buscar a trilogia, provar para todo mundo que foi um dia ruim. O corte de peso não foi legal, então também preciso corrigir isso, entre outros pontos junto da minha equipe - disse Figueiredo em declaração ao canal do UFC Brasil no YouTube.

O agora ex-campeão ainda ressaltou mais uma vez a questão do corte de peso, segundo ele talvez o principal problema na performance ruim contra Moreno, e garantiu que quer reconquistar o cinturão peso-mosca. Aos 33 anos, o “Deus da Guerra” soma 20 triunfos, duas derrotas e um empate em seu cartel.

- A primeira luta nossa eu venci. Tiraram um ponto meu e decidiram dar empate na luta. Mesmo assim, eu venci a luta, tenho certeza. Eu revi a luta várias vezes e venci, mas deram o empate para poder acontecer a segunda (luta). E nessa segunda, eu tive um corte de peso péssimo e não lutei legal, infelizmente. Não desmerecendo, pois a noite foi dele, está de parabéns. Mas quero reconquistar o meu cinturão - completou.