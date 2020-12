Deiveson Figueiredo sobe ao octógono neste sábado (12)

Campeão peso-mosca do UFC (até 56,7kg), o paraense Deiveson Figueiredo vai encarar o mexicano Brandon Moreno, na luta principal do ‘UFC 256’, em Las Vegas (EUA). Este confronto ocorre em menos de um mês após Daico vencer o americano Alex Perez, em Las Vegas, pelo ‘UFC 255’, em novembro deste ano, na sua primeira defesa do cinturão – o paraense venceu por finalização, com menos de dois minutos de luta.

Em entrevista ao site Combate, Deveison já provocou o adversário. "Brandon Moreno é um desafio para mim. Há uns anos atrás me desafiou, e sou meio magoado com ele. Quero conversar dentro do octógono, é lá que vamos resolver. Vamos colocar em pratos limpos. Eu vi a luta dele hoje. Não gosto nem de falar, não vejo nível nele para mim. É um cara que vou nocautear".

Cartel de Deiveson (Daico – Deus da Guerra)

Natural de Soure, na Ilha do Marajó, Daico possui 21 lutas na carreira, com 20 vitórias e apenas uma derrota. Os números apontam ainda nove nocautes, oito finalizações e três vitórias por decisões dos juízes.

Cartel de Brandon Moreno

Nascido na cidade de Tijuana, no México. Possui 18 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, sendo 3 nocautes, 10 finalizações e 10 decisões dos juízes.

UFC 256

12 de dezembro de 2020, em Las Vegas (EUA)

CARD PRINCIPAL (0h, horário de Brasília):

Peso-mosca: Deiveson Figueiredo x Brandon Moreno

Peso-leve: Tony Ferguson x Charles do Bronx

Peso-palha: Mackenzie Dern x Virna Jandiroba

Peso-médio: Kevin Holland x Ronaldo Jacaré

Peso-pesado: Junior Cigano x Ciryl Gané

CARD PRELIMINAR (21h30, horário de Brasília):

Peso-pena: Cub Swanson x Daniel Pineda

Peso-leve: Renato Moicano x Rafael Fiziev

Peso-pena: Billy Quarantillo x Gavin Tucker

Peso-palha: Tecia Torres x Sam Hughes

Peso-pena: Chase Hooper x Peter Barrett

O canal Combate irá transmitir o UFC 256 ao vivo, na integra e com exclusividade neste sábado (12), a partir das 21h (horário de Brasilia).