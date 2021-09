Deiveson Figueiredo acerta trilogia com lutador mexicano, campeão da categoria

Com o objetivo de recuperar o título dos peso-mosca (56 kg) do UFC, Deiveson Figueiredo acerta trilogia com o mexicano Brandon Moreno, atual campeão. A luta está marcada para o dia 11 de dezembro, no UFC 269, evento que terá outras disputas de cinturão. Desde o último confronto entre os lutadores, Daico pede a revanche e agora, o duelo vai acontecer.

Deiveson e Brandon Moreno se enfrentaram pela primeira vez em dezembro de 2020, cerca de 21 dias depois do paraense ter vencido o norte-americano Alex Perez. No primeiro confronto, deu empate e Figueiredo ficou com o título. Meses depois, em junho deste ano, na revanche, Daico foi finalizado no terceiro round.

Atualmente, o paraense natural de Soure, no no Marajó, está no topo do ranking do peso-mosca, no UFC. Seguido pelo russo Askar Askarov e pelo brasileiro Alexandre Pantoja, que estava cotado para enfrentar Moreno, mas por conta de uma lesão no joelho saiu da lista. Daico tem um cartel de 20 vitórias, um empate e duas derrotas.

Evento

Ainda sem local definido, o UFC 269 pode ser único para o Brasil. Três brasileiros podem disputar títulos e se todos vencerem, ficará marcado na história. Além de Deiveson, Charles do Bronx deve defender o seu cinturão do peso-leve (70 kg) e a campeã do peso-galo (61 kg), Amanda Nunes, já confirmada, luta contra a desafiante Julianna Peña.