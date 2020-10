Por conta das eleições, Federação Paraense de Automobilismo antecipa provas finais do Campeonato Paraense

O kart paraense teve uma temporada atípica por conta da pandemia a covid-19. Das oito provas no calendário do campeonato apenas seis foram disputadas - sendo quatro já realizadas. Nos dias 31 de outubro e 1 de novembro, devido às eleições municipais, a Fepauto (Federação Paraense de Automobilismo) promove a quinta e a sexta etapa da competição finalizando o certame.

Toda ação dos pilotos será no kartódromo Bené Maranhense, na Vila do Apeú, limites de Castanhal, sem presença de público, apenas árbitros, controladores de tempos e mecânicos.

A batalha entre os pilotos tanto na categoria novato quanto na graduado está numa igualdade de posições. Tudo será decidido na últimas provas. “Está tudo parelho. Nenhum pode dizer que já é campeão antecipado. Será empolgante a decisão”, diz Fernando Maia, presidente da Fepauto.

Há dois anos, o japonês Keiji Harima domina a categoria graduado e, nesta temporada, está travando duelo com Flávio Carminat, atual líder com 32 pontos. Harima vem com 29, vice-líder. Mauro Folha, soma 19 pontos, o mesmo número de Robertinho Saraiva. Ambos com remotas possibilidades de alcançarem o título.

Na categoria novato, há uma disputa acirrada entre Paulo Gama e Goianinho Júnior. Os dois estão com 32 pontos cada um. Lúcio Goianinho aparece na beirada com 24 pontos. Tem chance de superar os favoritos.

Pontuação da categoria Novato

1 – Paulo Gama – 32 pontos

2 – Goianinho Júnior – 32

3- Lúcio Goianinho – 24

4 – Carlos Eduardo – 21

5- Renato Bernar – 17

6- Antônio Rosaldo – 16

7 – Raphael Ducaminho – 16

Categoria Graduado

Flávio Carminat – 32 pontos

Keiji Harima – 29

Mauro Folha – 19

Robertinho Saraiva – 19

Felipe Branco – 17

Francisco Carlos – 17

Marcus Babu - 13