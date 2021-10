De virada, Brasil vence Cazaquistão e termina em terceiro lugar no Mundial de Futsal

O Brasil venceu o Cazaquistão de virada por 4 a 2 e garantiu a terceira colocação no Mundial de Futsal. A equipe do Cazaquistão deu trabalho com grande jogo do goleiro Higuita, mas a Seleção Brasileira soube se impor e conseguiu a virada.

GUITTA SALVA

O Cazaquistão controlou a posse de bola no primeiro tempo e deu muito perigo ao Brasil. O goleiro brasileiro Guitta salvou a equipe em diversas oportunidades com grandes defesas.

CAZAQUISTÃO NA FRENTE!

O Cazaquistão abriu o placar por meio de uma jogada característica da equipe. O goleiro Higuita, participando muito com os pés, acertou um lançamento para Akbalikov que, livre de marcação, dominou e chutou para o gol. A bola chegou a bater em Guitta mas entrou.

GOL CONTRA DE TAYNAN

O Brasil empatou. Em uma jogada típica do Cazaquistão, utilizando a qualidade de Higuita com a bola nos pés, Taynan recuou para o goleiro mas o passe não foi na direção certa e entrou para dentro do gol.

TAYNAN MARCA

Após marcar um gol contra, Taynan se redimiu e marcou o gol que colocou o Cazaquistão na frente de novo. A equipe construiu a jogada pela esquerda e achou Taynan dentro da área, que bateu entre as pernas de Rodrigo e fez o gol.

BRASIL VIRA E AMPLIA

Logo após o gol do Cazaquistão, Rodrigo marcou para o Brasil e colocou a seleção no jogo novamente. O Brasil se impôs e achou a virada. Pito recupera a bola, Ferrão aproveita a sobra e chuta de bico para virar o jogo. Em seguida, Lé chuta de longe e amplia a vantagem para a equipe.

ESCALAÇÕES

Brasil: Guitta, Dyego, Ferrão, Gadeia e Rodrigo. Entraram: Pito, Arthur, Dieguinho, Lino, Rocha, Lé e Marlon. Técnico: Marquinhos Xavier

Cazaquistão: Higuita, Taynan, Nurgozhin, Akbalikov e Douglas Jr. Entraram: Orazov, Tursagulov, Knaub e Yessenamano. Técnico: Paulo Figueiroa.