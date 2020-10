Dana White revela que Khabib quebrou o pé antes do UFC 254: ‘Um dos homens mais durões do planeta’

A perda do pai devido a complicações causadas pela Covid-19 não foi o único obstáculo que Khabib Nurmagomedov precisou superar para vencer Justin Gaethje por finalização na luta principal do UFC 254, realizado no último sábado (24), na “ilha da luta”, em Abu Dhabi (EAU). O período de preparação para o combate, que marcou sua despedida do MMA após uma carreira invicta de 29 vitórias, foi marcado por uma série de complicações, uma delas revelada por Dana White, presidente do Ultimate, logo após o término do evento.

Em entrevista aos jornalistas, o mandatário afirmou que o russo quebrou o pé três semanas antes da disputa de cinturão e destacou a força mental de Khabib, que não deixou o confronto depois da grave lesão e ainda precisou lidar com a morte do pai, um dos seus treinadores e também principal mentor.

- Com o que esse cara (Khabib Nurmagomedov) tem passado, nós somos sortudos por tê-lo visto lutar nesta noite. E eu estou ouvindo rumores sobre outras coisas que eu não sabia. Aparentemente, ele estava no hospital, ele quebrou o pé há três semanas. Então, ele tem dois dedos quebrados e um osso em seu pé que está quebrado, ou algo assim. Isso é o que o córner dele me disse. E ele nunca contou para ninguém. Ele é um dos seres humanos mais durões no planeta. Ele é o número um lutador peso-por-peso no mundo e, de verdade, temos que começar a colocá-lo na conversa de G.O.A.T. (melhor de todos os tempos) - destacou.

Treinador de Khabib, o experiente Javier Mendez ainda citou outras dificuldades passadas pelo campeão peso-leve do UFC durante o camp para enfrentar Justin Gaethje. Se a vitória diante do americano veio com um amplo domínio e uma bela finalização no triângulo, a preparação foi repleta de adversidades. Javier contou que Nurmagomedov contraiu caxumba duas semanas antes do início do período de treinamentos e falou dos problemas no pé que o seu atleta precisou encarar, mostrando enorme superação.

- Este foi o pior camp que já tivemos em relação à preparação. As acomodações foram as melhores de todos os tempos, a hospitalidade foi a melhor de todas, mas nós tivemos muito azar. Havia infecção por estafilococos em muitos caras (da equipe de Khabib) e caxumbas. Khabib teve caxumba por duas semanas antes do início do camp e eu fiquei extremamente preocupado. Ele treinou uma semana de maneira bem leve e na semana seguinte, quebrou o dedo do pé, ao lado do dedinho. Por causa do dedo do pé quebrado, ele ficou novamente sem treinar. Foi um camp muito, muito difícil. Mas Khabib me falou: ‘treinador, meu dedo do pé pode estar quebrado, mas minha mente não’. Eu disse que sabia da força mental dele e foi quando eu vi que ele iria lutar contra toda essa adversidade, não importava o que acontecesse - narrou o treinador – principal responsável pela renomada equipe AKA – em entrevista ao Yahoo Sports.