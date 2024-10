Cyborg projeta 'lutão' contra a paraense Larissa Pacheco, bi-campeã da PFL

Cris Cyborg está de volta a uma disputa de título. Ela fará a sua estreia na Professional Fighters League contra a paraense Larissa Pacheco, que é bi-campeã da organização.

As duas se enfrentam neste sábado (19), em Riad, capital da Arábia Saudita.

Após mais de um ano longe do MMA e duas lutas de boxe na temporada 2024, Cyborg fará seu primeiro confronto pela PFL. A lutadora é dona do cinturão da divisão dos penas no Bellator.

Larissa Pacheco já é velha conhecida na PFL com a conquista do bi-campeonato. Ela tem um retrospecto de de dez vitórias consecutivas.

Nove anos de diferença de idade separam as duas atletas, mas Cyborg é consciente de que a paraense é qualificada e, assim como ela, tem muita experiência. Por se tratar de duas atletas vitoriosas disputando o cinturão do evento, Cyborg acredita que as duas vão entregar um bom duelo para o público.

"Eu me vejo saindo com a vitória, não me vejo saindo com a derrota. Eu treinei muito, respeitando a minha adversária e vai ser um lutão. Eu não vejo a hora (...) Ela é uma atleta perigosa. Respeito todas as minhas adversárias, mas eu vim treinando bastante. Não acredito que a Larissa lutou com uma adversária como eu, mas eu sei que ela treinou, é uma grande luta pra ela também e eu estou muito feliz pela minha oportunidade. (...) Acredito que é mistura das artes marciais. Já venho mostrando em várias lutas que não é só para frente. Temos cinco rounds para finalizar a luta. Com certeza, se for pra ser bate volta, eu gosto desse tipo de luta. Gosto de sentir a luta mas tenho que estar preparada em qualquer situação e levar o caminho mais fácil. Acho que a gente tem que ser inteligente", disse a lutadora em entrevista ao Combate.