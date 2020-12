Covid- 19: Confederação de Remo cancela camping em Belém

O segundo camping do Programa Remo 4, seria realizado em Belém, na sede náutica do Paysandu, no período de 14 a 20, foi cancelado pela Confederação Brasileira de Remo [CBR].

A decisão da entidade foi comunicada à presidência da Fepar [Federação Paraense de Remo] por ofício,

“Lamentamos a necessidade deste cancelamento, mas entendemos que é a melhor decisão para contribuir com a segurança de todos os participantes, e, certamente, fazer a nossa parte para o cumprimento de decretos ou medidas para contenção do avanço da pandemia da covid-19”.

Destacou ainda no comunicado. “Salientamos a importância da realização dos testes programados, conforme treinamento disponível, a serem realizados em seus respectivos clubes. Estes testes serão de suma importância para a convocação dos atletas para o próximo Camping Nacional”, apontou

A CBR disponibilizou uma planilha para que os treinadores preencherem os resultados dos testes realizados e remeterem solicitamos aos respectivos líderes regionais até o dia 22 de dezembro.