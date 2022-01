Corrida de Belém homenageia 406 anos da cidade e conta com apoio da Prefeitura

Em homenagem aos 406 anos da capital paraense será realizada, neste domingo (16), a Corrida de Belém. A largada ocorre às 5h30, no Portal da Amazônia. O evento será realizado por uma empresa de microchipagem e conta com apoio da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel).

O percurso é de 10km, com largada e chegada no Portal da Amazônia. Os corredores passarão por pontos turísticos da cidade, como o Theatro da Paz e a Basílica Santuário de Nazaré.

Os kits serão entregues entre os dias 13 e 14 de janeiro, das 9h às 19h, no Atacadão do Portal da Amazônia (ao lado do Hospital da Marinha). Os atletas deverão apresentar o cartão de vacinação no ato de retirada. Durante o trajeto e premiação os atletas deverão fazer uso da máscara, obedecendo todos os protocolos de prevenção à covid-19.

Por conta da pandemia serão apenas permitidos 500 corredores, com largadas de 100 em 100 pessoas, para evitar aglomerações.