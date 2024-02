Copa do Mundo de Beach Soccer começa nesta quinta-feira (15); confira detalhes

Começou nesta quinta-feira (15) a Copa do Mundo de Beach Soccer, com uma partida entre Itália e Estados Unidos dando o pontapé inicial na competição, que está sendo realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Sob comando do técnico Marco Octavio, a Seleção Brasileira é a favorita, sendo a maior vencedora da competição, e está em busca do sexto título. A equipe estreia nesta sexta-feira (16), às 14h, contra o Omã.

“A expectativa é a maior possível. Tivemos uma excelente preparação, estou muito confiante nessa reta final de poder, se Deus quiser, trazer esse hexacampeonato para o nosso país”, afirmou Catarino, atleta brasileiro.

O Brasil está no Grupo D ao lado de Omã, Portugal e México. O Grupo A é composto por Emirados Árabes Unidos, Egito, EUA e Itália; o B é integrado por Espanha, Irã, Taiti e Argentina; já o Grupo C tem Senegal, Belarus, Colômbia e Japão. A grande final da competição deve ser realizada no dia 25 de fevereiro.

A competição inicia com uma tradicional fase de grupos, e os dois primeiros colocados de cada grupo vão para a fase do mata-mata, nas quartas de final.

De acordo com a FIFA, mesmo na fase de grupos, partidas com empate no tempo normal vão para a prorrogação e, se necessário, para a disputa por pênaltis para determinar o vencedor. A equipe ganha três pontos se vencer no tempo normal, dois pontos se vencer na prorrogação, um ponto se vencer na disputa por pênaltis. Se perder, não ganha nenhum ponto

Os jogos do Brasil terão transmissão em diversas plataformas do Grupo Globo, a Cazé TV e o Fifa+ vão transmitir a partida.