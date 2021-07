Conselho técnico da Fepar aprova primeira regata para o mês de agosto na Baía de Guajará

O conselho técnico da Federação Paraense de Remo [ Fear] definiu o calendário do campeonato de regatas de 2021. De acordo que foi estabelecido entre clubes e federação, a primeira regata será realizada no dia 29 de agosto na Baia de Guajará.

A segunda regata no dia 24 de outubro e a terceira e última no mês de novembro, dia 28.

Por conta da pandemia e do bandeiramento paraense de proteção à covid-10, o campeonato de remo será disputado em três regatas.

Ainda na reunião foi aprovado o estatuto da federação que sofreu alteração.

Também foi eleito o vice-presidente para compor a diretoria da Fepar: Délcio Araújo da Silva. A escolha foi unânime.

Com exceção do Clube do Remo, concedeu férias trabalhistas na garage náutica, os demais, Paysandu, Tuna e Associação Guajará seguem em treinamentos.