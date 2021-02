Com transmissão de OLiberal.com, Campeonato Paraense de Free Fire agita dias 23 e 25

A segunda edição do Campeonato Paraense de Free Fire será realizada nos próximos dias 23 e 25 de fevereiro, terça e quinta-feira respectivamente. A competição terá transmissão ao vivo nas plataformas digitais de OLiberal.com

O ‘Parazão Free Fire” é uma competição no âmbito E-Sports com equipes do estado do Pará. Nesta segunda edição será dividido em três divisões: Série A, Série B e Série C - ambas compostas por 24 equipes.

“Na Série A desse ano, tivemos a participação de algumas equipes que vieram do futebol, tais como Paysandu, Remo, Águia de Marabá e Castanhal. E apenas o Remo E-Sport se classificou para a final”, afirmou o Youtuber Dom Sousa, que será o apresentador das finais.

Premiação

O vencedor leva uma premiação no valor R$400 e mais uma vaga no Brasileirão Free Fire.. "Só pelo fato de ser uma final e com equipes novas no cenário chegando no topo, já teríamos uma final épica. Agora com a transmissão no estúdio do Liberal a expectativa e a ansiedade só aumentam e, com certeza, a final desse ano será algo memorável para as pessoas que estarão realizando a transmissão e para as equipes finalistas", explica Gabriel.

O campeonato de Free Fire se tornou uma febre (no bom sentido) mundial. No Pará, o cenário vem se consolidando com bons atletas e muita organização. "Espero que seja uma final bastante competitiva e bem equilibrada. As 12 melhores equipes do Pará, em busca do topo Paraense de Free Fire, é algo realmente incrível de se imaginar. E tendo O Liberal ao nosso lado, aumenta mais ainda a chama dessa final, que vai será incrível", afirmou o organizador do campeonato Marcos Willyam.