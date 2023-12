Com grandes nomes do MMA, 27ª edição do Iron Man é realizada nesta sexta-feira, em Marituba

A noite desta sexta-feira (15) será marcada pela 27ª edição do Iron Man MMA, que será realizada no Ginásio Poliesportivo Municipal de Marituba, Região Metropolitana de Belém, a partir das 19h30. O evento terá duas disputas de cinturão, e será marcada pela presença de grandes nomes as artes marciais mistas, como o lutador e ex-BBB, Marcelo Dourado, que atuará como árbitro.

“Esta já é a 27ª edição do Iron Man, e em apenas duas eu não atuei como árbitro, então venho atuando como árbitro central do evento há 25 edições, desde 2010. Já são mais de 200 lutas arbitradas aí, com atletas que muitos até já tiveram uma projeção internacional. Tive o prazer de arbitrar grandes lutas e espero que nesta edição não seja diferente, que a gente assista um grande espetáculo com atletas de alto nível nesse grande evento, que é o maior evento de MMA da América Latina”, disse Dourado.

Além de Dourado, o ex-lutador e ex-campeão mundial dos pesos meio-pesados do UFC, Mauricio Shogun, também estará presente na noite de disputas.

No principal duelo da noite, John Cyborg e Maycon Kevin irão disputar o cinturão dos pesos-leves (70kg), enquanto Cristiano Rodrigues e Thiago Gigante vão se enfrentar pelo cinturão interino dos meio-médios (77kg). Outras três lutas completam a noite de disputas.

Os ingressos para o 27º Iron Man são gratuitos, e serão distribuídos no Ginásio de Marituba. O evento também terá transmissão ao vivo pelo canal Iron Man MMA TV no YouTube.

Ficha Técnica

27º Iron Man MMA

Data: sexta-feira (15)

Hora: 19h30

Local: Ginásio Poliesportivo Municipal de Marituba (Av. Engenheiro Fernando Guilhom, 6042)

Entrada: gratuita