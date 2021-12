Com destaque para paraense, veja a retrospectiva 2021 do Brasil no UFC

O saldo final de brasileiros com cinturões do UFC no ano de 2021 será o mesmo de 2020: um total de três títulos. Com isso, o Brasil termina a temporada empatado com os EUA em número de campeões, com Charles "Do Bronx's", Glover Teixeira e Amanda Nunes no topo dos pesos leve, meio-pesado e pena feminino, respectivamente.

Vale lembrar que a "Leoa" começou o ano com dois cinturões, mas perdeu um deles, o dos galos feminino, em seu último confronto, contra Julianna Peña. Charles e Glover, por outro lado, conquistaram seus títulos em 2021, ano que eles certamente lembrarão pelo resto de suas vidas.

Ex-campeão dos pesos-moscas, Deiveson Figueiredo perdeu seu reinado em junho deste ano para o mexicano Brandon Moreno. No entanto, ele tem tudo para levar o cinturão de volta para Belém do Pará na revanche contra o mexicano, agendada para o dia 22 de janeiro.

Outros atletas em destaque no período foram Marina Rodriguez, Amanda Lemos e Bruno Blindado, com três vitórias cada.