Com chuva de gols, Juventude vence o Rocha por 8 a 4 pelas quartas de final do Parazão de futsal

Pelas quartas de final do Campeonato Paraense de Futsal, o Juventude venceu, na noite de quarta-feira (29) o Rocha Futsal pelo placar de 8 a 4. A partida foi no estádio Francisco de Assis em Anapu, casa do Rocha. Agora o leão santareno decide em casa a classificação para as semifinais da competição. O jogo de volta será na próxima semana no dia 4 de janeiro no ginásio da AABB em Santarém às 20h.

Sobre a partida

Mesmo jogando fora o Juventude começou se impondo na partida, a equipe começou com mais lances no gol e ainda no primeiro tempo Adriano Lino aproveitou uma saída errada do Anapu e marcou.

Após o gol, o Rocha tentou fazer valer o mando de campo e foi atrás do empate. Após uma reposição do goleiro Arthur, Diego Belém camisa 50, recebeu livre na frente do goleiro Saraiva e deixou tudo igual.

O terceiro gol veio após escanteio, Lucão camisa 14 veio de trás e acertou um belo chute. Lucão voltou a mostrar porque é um dos destaques da equipe santarena e acertou uma bola no ângulo, 3 a 1 Juventude.

A partir daí só deu juventude, a equipe do Rocha na tentativa de diminuir o placar acabou descuidando da defesa, oportunidade aproveitada pelo Juve, Bico camisa 5 anotou o quarto e o quinto do Juventude, ainda no primeiro período.

No segundo tempo, o Rocha começou com a posse e voltou a marcar Diego Belém, novamente balançou as redes após jogada pela direita. 5 a 2.

E parecia que vinha reação, após jogada de Diego Belém, Pedro camisa 7 recebeu e só empurrou para o gol, 5 a 3. Mas o Juventude voltou a se impor e finalizou a partida, Ney camisa 17, Lucão e Barata camisa 11, fizeram outros do Juventude. Diego Belém descontou já no apito final.