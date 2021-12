Com a presença de presidente da Confederação Brasileira, Pará forma mestre em Muaythai

Presidente da Federação Paraense de Muaythai (FMTTEPA), Agnaldo Silva ganhou o título de mestre da modalidade. Com 25 anos de carreira dentro do Muaythai, Agnaldo foi reconhecido como mestre pela Confederação Brasileira de Muaythai (CBMTT) por conta do currículo. A jornada dele começou como atleta até que virou professor da modalidade.

Com o título de mestre, Agnaldo passa a ser o examinador oficial da Confederação Brasileira de Muaythai no Pará. A entrega do título ocorreu no final de semana junto com o primeiro Curso de Capacitação e Qualificação Técnica, que contou com a presença de Carlos Camacho, presidente da CBMTT e integrante da integrante da Federação Internacional de Muaythai (IFMA). A programação contou, ainda, com o Exame Nacional de Graduação.

No total, 18 pessoas foram graduadas, sendo seis auxiliares de mestre, quatro professores, sete instrutores e um mestre no Curso de Capacitação e Qualificação Técnica. Ao todo, o curso durou nove horas e as graduações aconteceram em um período de seis horas ininterruptas.