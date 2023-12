COB divulga lista de indicados ao prêmio de melhor atleta de 2023; veja os concorrentes

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou neste domingo (3) os atletas indicados ao cobiçado prêmio de Melhor Atleta do Ano de 2023. No destaque feminino, as indicadas incluem a dupla vice-campeã mundial de vôlei de praia, Ana Patrícia e Duda, a tenista Bia Haddad, semifinalista em Roland Garros, e a campeã mundial na ginástica, Rebeca Andrade.

Já na categoria masculina, a briga pelo título está entre o surfista campeão mundial Filipe Toledo, o quinto colocado no ranking mundial do tênis de mesa, Hugo Calderano, e o líder do ranking mundial do tiro com arco, Marcus D´Almeida.

Os agraciados serão anunciados durante a 24ª edição do Prêmio Brasil Olímpico, marcada para o dia 15 de dezembro na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. No ano anterior, os medalhistas olímpicos e mundiais Alison dos Santos, do atletismo, e Rebeca Andrade, da ginástica, foram consagrados como os melhores de 2022.

A seleção dos indicados ao Melhor Atleta do Ano e dos vencedores em cada modalidade foi realizada por um colegiado composto por jornalistas, dirigentes, a Comissão de Atletas do COB, patrocinadores, ex-atletas e personalidades do esporte.

A edição deste ano do Prêmio Brasil Olímpico trará novidades, como categorias inéditas, incluindo Retorno do Ano, Equipes do Ano (masculina e feminina) e Atleta Revelação. Além disso, o prêmio Atleta da Torcida conta com candidatos de peso, como Augusto Akio (skate), Bárbara Domingos (ginástica rítmica), Beatriz Ferreira (boxe), Darlan Souza (vôlei), Flavia Saraiva (ginástica artística) e Guilherme Costa, o Cachorrão (natação). A expectativa é de uma noite memorável para celebrar o talento e a dedicação dos representantes do esporte nacional.