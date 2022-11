Clubes e atletas escolhem o novo presidente da Federação Paraense de Remo

A Federação Paraense de Remo (Fepar) terá um novo presidente a partir desta terça-feira (29). A entidade é presidida pelo desportista Luciel Caxiado, que está no segundo mandato e ficará no cargo até este ano. A eleição será entre dois candidatos: o advogado Fábio Salgado e o árbitro de regata Laurimar Costa.

O presidente eleito nesta terça-feira ficará no cargo até 2026. Fábio Salgado é o candidato da chapa "MudaREMOs". O advogado é conhecido na regata paraense pela atuação no TJD (Tribunal de Justiça Desportiva).

“Alguns amigos do esporte de remo, me chamaram para conversar sobre a Fepar. Fizeram o convite para que eu fosse candidato a presidente. Então me coloquei à disposição. Acredito que, como desportista que sou, posso acrescentar muito ao esporte de remo, caso seja eleito. A nossa meta é ter ajuda dos clubes, da imprensa, do governo, de todos, para fazer com que o esporte de remo volte a ser prestigiado pelo público nas manhãs de domingo”, declarou Fábio Salgado.

O outro candidato é o árbitro de regata e educador físico Laurimar Costa. Ele faz parte da chapa "Remo Livre".

Laurimar é reconhecido pelas atuações em competições nacionais e internacionais. O candidato perdeu o irmão recentemente e por isso não falou sobre a sua candidatura.

A Federação Paraense de Remo [Regatas] tem como associados o Clube do Remo, Paysandu, Tuna Luso e Associação Guajará. Cada grupo tem peso dois, o que totaliza oito votos, que somados aos três da comissão de atleta dá 11.

Cada clube indicou um esportista para a comissão de atleta, com exceção da Tuna que não sinalizou o seu representante.

Serviço

A eleição será realizada nesta terça-feira (29), a partir das 19h, no salão da Arena Vindi, na Cidade Velha.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)