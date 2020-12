Clube do Remo ganha torneio no Circuito de Futsal de Base no Ceará

O Clube do Remo faturou o título de campeão do Circuito Norte Nordeste de Futsal de Base realizado no final de semana na cidade de Fortaleza-CE.

A conquista azulina aconteceu na categoria Sub-11 com o time remista ganhando todos adversários. A campanha da meninada comandada pelos técnico Mário Jr foi:

Clube do Remo 5 x 1 AABB [PI]

Clube do Remo 3 x 1 Fortaleza [CE]

Clube do Remo 5 x 1 Eusébio [CE]

Semifinal- Clube do Remo 5 x 3 Paysandu [PA]

Final: Remo 2 x 0 Círculo Militar [CE]

Cezar Augusto foi o artilheiro azulino com cinco tentos marcados.

Ainda no circuito, em sua oitava edição, o Clube do Remo foi vice-campeão na categoria Sub-9. Perdeu na final para o Projeto Semear de Futsal [CE] por 5 a 3 nas cobranças de penalidades, após o empate de 1 a 1 no tempo normal. Na categoria Sub-10 foi o terceiro colocado.

O Circuito Norte Nordeste de Futsal de Base tem a organização da Liga de Futsal do Estado do Ceará.