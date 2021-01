Clube do Remo e Paysandu medem forças pelo título paraense de vôlei feminino máster

No próximo dia 17, a partir das 17h, acontece a00 dec0isão do campeonato paraense e vôlei máster feminino entre os rivais Clube do Remo e Paysandu.

É partida única e marca o encerramento da temporada de 2020 da Federação Paraense de Vôlei [FPV].

O jogo será realizado no ginásio Serra Freire, na Av. Braz Aguiar, sem presença do público devido à pandemia da Covid-19.

A equipe azulina sob comando do técnico Lucas Pamplona começou as atividades visando o clássico. Como tem mais de dez até o jogo, Pamplona pretende realizar amistosos.

“Tivemos um recesso de duas semanas, embora as atletas seguiram fazendo musculação. Como temos bastante tempo, nossa intenção é fazer amistosos para ajustar alguns detalhes táticos”, comentou e acrescentou que o Clube do Remo está focado no Re-Pa para conquista do título paraense para fechar a temporada de 2020 com sucesso. “O Remo ganhou o adulto masculino e feminino e queremos o máster para nossa tríplice coroa”, define.