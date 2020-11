Cesta: Paysandu e Alcateia vencem na rodada de basquete de base

MMA

Irmã da campeã Valentina 'rouba a cena' e fatura quase R$ 270 mil em bônus por desempenho no UFC 255

Irmã mais velha da campeã peso-mosca Valentina Shevchenko, que manteve o cinturão no UFC 255, Antonina também entrou em ação no card e liderou as premiações do evento após boa vitória sobre a brasileira Ariane Lipski; saiba mais sobre: