Central paraense é campeão paulista de vôlei pelo Campinas - Vôlei Renata

O vôlei de São Paulo agora possui um novo campeão. O Campinas - Vôlei Renata venceu o Taubaté por 3 sets a 1, de virada, e conquistou o título inédito do Campeonato Paulista. No elenco do Campinas - Vôlei Renata está o paraense Lucas Barreto, de 23 anos.

O favoritismo do Taubaté, atual hexacampeão estadual, foi deixado para trás e o Campinas -Vôlei Renata venceu, fez 2 a 0 na série melhor de três e levantou a taça. Um dos destaques da equipe é o central paraense Lucas Barreto, que começou a carreira na Assembleia Paraense, atuou pela Seleção Brasileira Sub-21 e que estava no Sesi-SP, mas se transferiu para o Campinas – Vôlei Renata. Em uma rede social, Lucas agradeceu pelo título. “Time bom demais, meu Deus. Campeão paulista”, escreveu.

