Rebatedor da MLB publica imagem impressionante após bolada a 150km/h e fraturas no nariz

Kevin Pillar, rebatedor do New York Mets, vive nesta semana um momento conturbado fora de campo. Na última segunda-feira, no confronto contra o Atlanta Braves pela MBL, o atleta foi atingido no rosto por um lançamento de 150km/h. Nocauteado, a pancada causou múltiplas fraturas no nariz de Kevin Pillar.+ Confira a classificação atualizada dos estaduais e simule os resultados do seu time!

Cenas fortes! O arremessador do Atlanta Braves, Jacob Webb, acertou a bola com tudo no rosto do jogador Kevin Pillar, do New York Mets. A bola chegou a 150 km/h 😦 Recebedor dos Mets teve seu nariz quebrado. O jogo ficou parado por 10 minutos pic.twitter.com/YWYF9YGqUQ — Esportudo (@EsportudoBR) May 18, 2021

Na última quinta-feira o rebatedor publicou os estragos em suas redes socais e revelou seu estado de saúde.

- Para aqueles que têm perguntado: ainda me sinto bem. Pronto para deixar o meu nariz funcional novamente para que eu possa respirar fora dele. Estarei de volta em breve - escreveu Kevin Pillar.

Estrago no rosto de Kevin Pillar (Reprodução: Instagram)