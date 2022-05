Cenas fortes: evento de MMA é marcado por graves lesões na Polônia; vídeo

O KSW 70, evento de MMA realizado na Polônia neste sábado (28), foi marcado por lesões bizarras que encerraram prematuramente dois combates. Na mais grave delas, o americano Tommy Quinn ficou com o cotovelo deformado após ser derrubado pelo polonês Albert Odzimkowski. A imagem chocou os espectadores. Veja:

Em outra luta, o ex-campeão do evento de kickboxing Glory, Jason Wilnes, teve seu dedo deslocado durante o combate contra Radoslaw Paczuski. O lutador parecia fisicamente bem, mas a lesão nos dedos fez com que ele deixasse a luta mais cedo.

No evento principal da noite, que não foi marcado por lesões, Mariuz Pudzianowski, vencedor de competições de o homem mais forte do mundo, venceu Michael Materla por nocaute. A vitória veio após o polonês aplicar um potente uppercut no adversário.