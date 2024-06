Celtics x Mavericks: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (06/06) pela final da NBA

Boston Celtics x Dallas Mavericks jogam nesta quinta-feira (06/06) a final da NBA. O jogo será realizado às 21h30 no TD Garden, em Boston, Massachusetts. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Celtics x Mavericks ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela TV Band, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na temporada normal, Celtics liderou a Conferência Leste e acumulou 64 vitórias e 18 derrotas na temporada normal. Nos playoffs, o time eliminou Magic com 4 vitórias e 3 derrotas e Cavaliers com 4 vitórias e 1 derrota. Por fim, nas finais de conferência, a equipe superou Pacers com 4 vitórias e 0 derrotas.

Já Dallas Mavericks ocupou a 5° posição da mesma conferência e somou 50 vitórias e 32 derrotas. A equipe então superou Los Angeles Clippers por 4 vitórias e 2 derrotas, Oklahoma City Thunder por 4 vitórias e 2 derrotas e Minnesota Timberwolves por 4 vitórias e 1 derrota.

FICHA TÉCNICA

Boston Celtics x Dallas Mavericks

NBA

Local: TD Garden, em Boston, Massachusetts

Data/Horário: 06 de junho de 2024, 21h30