Celebrando 72 anos, Tênis Clube do Pará foi importante marco para modalidade se destacar no estado

O Tênis Clube do Pará é uma das mais tradicionais e importantes agremiações no estado, tendo sido um grande alicerce para o crescimento do tênis enquanto modalidade popularizada na região. Nesta semana, o clube celebrou 72 anos de existência com uma festa que reuniu figuras importantes para a agremiação, e a história da construção e o percurso até 2024 foi relembrada.

A história da Fundação do Tênis Clube do Pará começa no dia 27 de julho de 1952, quando um grupo de amigos formado por Luiz Frazão, Hermano Cardoso Fernandes, Mario Ruben Martins, Renato Chalu Pacheco, Afonso Hidalgo, Augusto Nogueira, Claudio Martins, decidiram que um Clube para a prática do tênis deveria ser fundado em Belém.

Com isso, os amigos alugaram um espaço que em dezembro daquele mesmo ano se transformaria no tênis clube que, a princípio, possuía 40 sócios-fundadores. Com o passar dos anos e mais adeptos aparecendo, uma mudança foi feita para um espaço maior, a fim de acomodar todos os novos sócios que estavam aparecendo, foi quando o endereço passou a ser na Rua Mundurucus, onde permanece até hoje.

Na última terça-feira (26/11), os colaboradores se reuniram para celebrar o aniversário do clube, e houve homenagens aos ex-presidentes da agremiação, com a inauguração de uma galeria de para fotos com imagens dos 23 presidentes que marcaram o comando do clube.