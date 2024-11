Tênis Clube do Pará celebra 72 anos reunindo colaboradores importantes

O Tênis Clube do Pará é uma das mais antigas e importantes agremiações paraenses, que se dedica especialmente à prática do tênis no estado. Na noite da última terça-feira (26/11), o clube comemorou os 72 anos de história, reunindo colaboradores importantes em uma noite de celebração.

Na programação da noite, houve uma “visita” a história do clube por meio de uma pesquisa e apresentação realizada pelo apaixonado por tênis Antônio Martins. Além disso, uma apresentação em vídeo encerrou a noite proporcionando uma “viagem no tempo” para os convidados.

Homenagens aos ex-presidentes da agremiação também marcaram a noite, com a inauguração de uma galeria de para fotos com imagens dos 23 presidentes que marcaram o comando do clube.

O atual presidente do clube, Renan Alves, também compartilhou reflexões sobre a importância da agremiação para o tênis no estado, além de ressaltar o futuro promissor do clube.