Bia Haddad cai nas oitavas do WTA 1000 de Wuhan, mas retorna ao top 10 do ranking mundial

A tenista Beatriz Haddad Maia foi eliminada na segunda rodada do WTA 1000 de Wuhan. Em um jogo pouco inspirada, a brasileira perdeu para a polonesa Magdalena Frech 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, na última quinta-feira (10).

Apesar disso, com a participação no torneio, Bia Haddad conseguiu os pontos necessários para retornar ao Top 10 do ranking mundial da WTA. A tenista conquistou, no mês de setembro, o primeiro título da temporada no WTA 500 de Seul, o que ajudou na briga pela posição.

Com isso, Bia segue sendo a tenista brasileira, entre homens e mulheres, mais bem colocada no ranking mundial e também a primeira na categoria feminina a conquista esse feito. Na época de Maria Ester Bueno, considerada a melhor da história do Brasil, não havia a lista mundial.

Na edição do US Open deste ano, Haddad chegou às quartas de final, a melhor classificação desde a lenda do tênis feminino brasileiro.

Entre as partidas disputadas na última quinta-feira, a bielorrussa Aryna Sabalenka, numero 2 do mundo, venceu de virada a cazaque de origem russa Yulia Putintseva por 1-6, 6-4 e 6-0. A campeã de dois 'Majors' deste ano (Aberto da Austrália e US Open) disputará uma vaga nas semifinais justamente contra Frech.