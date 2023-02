Casimiro passa por cirurgia de emergência e se afasta de lives

O streamer e influenciador digital, Casimiro Miguel, teve que passar por uma cirurgia de emergência por conta de fortes dores da vesícula. Em postagem por meio de uma rede social, Cazé, como é chamado pelos fãs, justificou a ausência em lives por conta da cirurgia e prometeu que retornará em breve para as transmissões.

Casimiro é um fenômeno na internet e já acumula recordes como o de mais de 5 milhões de espectadores simultâneos durante um jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar, em transmissão no seu canal no YouTube CazéTV.

Buscando se manter em destaque, Cazé continuou as transmissões de jogos pelo canal com partidas do Campeonato Carioca. Além disso, o streamer conseguiu também direitos para transmitir o Mundial de Clubes de 2023, após acordo com a Fifa.

