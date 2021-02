Casagrande detona Ana Paula: 'Defensora dos violentos e de tudo que é ruim'; ex-atleta rebate

O ex-atacante de Seleção e Corinthians Walter Casagrande usou seu blog no Ge para detonar a ex-Seleção de vôlei feminino Ana Paula Henkel, neste domingo, por posicionamentos "violentos" da apoiadora de Jair Bolsonaro. Citando a pausa nos esportes, ele se desculpou por "ter posto no meio de vocês, e por muito tempo, uma pessoa intragável, prepotente, arrogante, defensora de armas".+ Veja a tabela de classificação do Brasileirão e simule a última rodada

- Saudades de ver vocês (esportistas) me representando pelas quadras, piscinas, pistas, gramados, tatames, mundo afora. Por causa da pandemia, ficamos distantes pela proteção de todos. (...) Mas o motivo dessa carta não é esse. Na verdade, quero pedir desculpas por ter posto no meio de vocês, e por muito tempo, uma pessoa intragável, prepotente, arrogante, defensora de armas, que se disfarçou de jogadora de vôlei, capaz de defender até esse infame deputado preso por ser violento e golpista - escreveu o ex-atleta de Flamengo e Torino, da Itália, que seguiu:

- Como alguém pode ter a desfaçatez de distorcer uma frase de Voltaire para defender um pregador de agressões às instituições democráticas e seus representantes? E usar o passado de esportista para isso?! Uma ex-atleta que enquanto jogou nunca abriu a boca para nada, jamais mostrou ter personalidade para falar de política, calou diante da evidente corrupção no esporte que praticava!

Aos 49 anos, Ana Paula foi bronze na Olimpíada de Atlanta, em 1996, e vencedora de outros campeonatos importantes no mundo do vôlei. Após deixar as quadras e as arenas de vôlei de praia, ela começou a utilizar as redes sociais para opinar quanto aos assuntos políticos. A ex-esportista já demonstrou seu apoio ao presidente da República Jair Bolsonaro.

Casagrande também não deixa de expressar suas visões políticas desde os tempos como atacante. Além das críticas, ele apontou que Ana Paula "espalha fake news, assim como seu ídolo (Bolsonaro), para difundir mentiras e defender pessoas que não têm a mínima condição de viver em sociedade democrática".

O comentarista da Globo finalizou seu blog pedindo que os atletas que se preparem para a Olimpíada e esqueçam que dentro do esporte "existiu criatura como essa".

- Ana Paula Henkel, defensora dos violentos, dos antidemocráticos, das armas e de tudo que é ruim em nossa sociedade. Que, lembremos, não vive aqui e está sofrendo porque seu outro ídolo perdeu a eleição nos Estados Unidos e, oxalá, sumirá do cenário político.

Prezado Casagrande, olhe para a sua vida e para um espelho. Eu sou o menor dos seus problemas, acredite. Tente me esquecer. Arrume o seu quarto primeiro, que há muitos anos está uma verdadeira bagunça, antes de querer “consertar” o mundo. — Ana Paula Henkel (@AnaPaulaVolei) February 21, 2021

ANA PAULA REBATE CRÍTICASA ex-jogadora de vôlei usou sua conta no Twitter para enviar uma resposta ao ex-atacante. Ana Paula pediu para Casão tentar esquecer ela e comentou que "sou o menor dos seus problemas, acredite". Alguns internautas recordaram as dificuldades dele com a dependência química.

- Eu sou o menor dos seus problemas, acredite. Tente me esquecer. Arrume o seu quarto primeiro, que há muitos anos está uma verdadeira bagunça, antes de querer “consertar” o mundo.

O desentendimento entre eles acabou dominando parte dos internautas no Twitter. Uma das seguidoras escreveu que existe um abismo entre as inteligências de Ana Paula e Casagrande. Por outro lado, um segundo escreveu que a ex-esportista de volêi era "desprezível" e que "só tem reconhecimento no mundo plano dos negacionistas e dos apoiadores de um genocida". O homem ainda comentou que "para fazer 1% do que o Casagrande já fez pelo mundo, nem nascendo de novo".