Casa do surfista Pedro Scooby é roubada em Portugal

A casa do surfista Pedro Scooby em Cascais, Portugal, foi roubada. A notícia foi divulgada pelo próprio Scooby em uma série de vídeos postados no Stories, do Instagram. Segundo ele, todas as suas pranchas foram roubadas.

– Roubaram minha casa. Levaram todas as minhas pranchas, levaram mala, várias coisas. E é isso. Eu que pensei que estando em Portugal, trazer meus filhos para cá fosse encontrar paz, ter uma tranquilidade de segurança, acordei com essa notícia – disse ele no vídeo.

– É triste saber que a gente vive num mundo assim. Prego que aparece demais, martelada toma. Espero encontrar as pessoas que fizeram isso e que elas paguem pelo que fizeram. Minha saúde e minha alegria de viver ninguém roubou – completou.

Morador de Cascais, o surfista declarou que achava que o país europeu era mais seguro do que o Brasil, sua terra natal.

Em vídeo postado, o desabafo de Pedro Scooby demonstrou a sua insatisfação com a falta de segurança de Portugal.