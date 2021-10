Caratecas paraenses participam do Brasileiro de Júnior e Cadete, no Ceará

Atletas das Associações Breves de Karatê e Butokukai, ambas filiadas à Federação de Karatê do Estado do Pará (FKEPA), representarão o Pará no Campeonato Brasileiro de Karatê, nas classes Cadete (14 e 15 anos) e Júnior (18 à 20 anos) na cidade de Caucaia, no interior do Ceará, durante o período de 28 e 31 de outubro.

São eles: Nícolas Lobo, Luiz Roberto Filho, Péricles Nogueira, Ademilton Costa e Letícia Cavalcante Caetano. Os três últimos são integrantes da Seleção Brasileira.

O evento, da Confederação Brasileira de Karatê [CBK] já terá presença de público, porém seguindo com os protocolos de segurança e obrigatoriedade de vacinação estipulados pela gestão do município.

Markus Benedito Santos Dias e José Farias de Souza participam do campeonato como árbitros nacionais. A equipe paraense, além dos atletas, conta também com Tiago Pereira, diretor técnico; e André Sampaio e Lucas Braga Rocha, técnicos.