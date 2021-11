Campeonato Paraense de Motovelocidade será realizado em Castanhal no final de semana

O Campeonato Paraense de Motovelocidade 2021 será realizado no Kartódromo Bené Maranhense, em Castanhal, nos dias 5, 6 e 7 de novembro. A competição é organizada pela Race Academy e vai contar com a participação de pilotos renomados no cenário nacional e internacional.

Segundo a organizadora do evento, a região tem potencial para desenvolver o esporte. Outro objetivo é conscientizar sobre a sobre a importância da segurança nas pistas com a utilização de equipamentos adequados.

Além de acompanhar os treinos livres e classificatórios, o espaço do Kartódromo Bené Maranhense vai ter uma estrutura para entreter além das pistas, com praça de alimentação, área de exposição para negócios, espaço infantil, DJ, show musical, exposição de carros antigos e apresentação de manobras com motos. Além de espaços de interações com o mundo da motovelocidade, como visitação guiada aos boxes, caminhada no circuito, fotografias com pilotos e motos.