Campeonato de futsal feminino paraense recomeça em janeiro

O futsal feminino paraense teve suas competições paralisadas devido às festas de fim de ano, deve recomeçar dia 23 de janeiro, segundo a previsão do coordenador Gilmar Chaves.

Gilmar apontou um panorama da situação do certame que envolve o naipe feminino.

Categoria de base, sub15 e sub-17 a equipe do Grão Pará/Santa Madre foi campeão nas duas categorias.

Na 1ª divisão, Polo Nordeste, a equipe de Salinas foi campeã. Vice- campeã, Maracanã

Já o Polo Sudeste ainda está por decidir. As equipes do Bola na Rede, de Concordia do Pará, e APWD, de Paragominas, estão na final e o jogo será realizado dia 24.

A divisão do Polo Metropolitano com 11 equipes em ação ainda tem duas rodadas para definir oito equipes classificadas para os jogos das quartas de final.

“Em janeiro vamos realizar jogos da Divisão Especial,

Polo Marajó, Polo de Canaã dos Carajás e sub-20 que foram suspensas por conta da pandemia da covid-19”, diz.

“Os campeões de cada polo jogam vão jogar no mês de fevereiro em Belém Pará se conhecer o campeão paraense da 1ª Divisão”, complementa.

O futsal feminino reúne cerca de 48 equipes em ação, número que anima a Fefuspa em relação ao crescimento da modalidade na capital paraense. “O professor Gilmar Chaves faz trabalho extraordinário no futsal feminino. Estamos evoluindo, crescendo em nível técnico”, destaca Davi Leal, presidente da Fefuspa.